/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ சிறுவன் குடும்பத்திற்கு ரூ.3 லட்சம் நிவாரணம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:11 PM
அ நிறம் | அளவு
தேனி, ஆக.15–பெரியகுளம் அருகே சருத்துப்பட்டி, இந்திராகாலனியை சேர்ந்த சிறுவன் நிவாஸ் 13, மூக்கில் தசை வளர்ந்துள்ளதற்கு சிகிச்சை பெற பெரியகுளம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமைனயில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
மேல் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவக்கல்லுாரியில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் கோமா நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் ஆக.,10ல் உயிரிழந்தார். சிறுவனின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 3 லட்சம் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.