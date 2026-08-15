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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/﻿ கடன் வழங்குவதாக  கூறி ரூ.5.12 லட்சம் மோசடி; கத்தாரில் பணிபுரிபவரிடம் கைவரிசை

﻿ கடன் வழங்குவதாக  கூறி ரூ.5.12 லட்சம் மோசடி; கத்தாரில் பணிபுரிபவரிடம் கைவரிசை

﻿ கடன் வழங்குவதாக  கூறி ரூ.5.12 லட்சம் மோசடி; கத்தாரில் பணிபுரிபவரிடம் கைவரிசை

ADDED : ஆக 14, 2026 11:17 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 11:17 PM

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தேனி: தேனியை சேர்ந்த தொழிலாளியை ஆன்லைனில் தொடர்பு கொண்டு ரூ.9.5 லட்சம் கடன் வழங்குவதாக கூறி ரூ.5.12 லட்சம் மோசடி செய்தவர்கள் குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தேனி அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பால்சாமி 35. இவர் கத்தாரில் தொழிலாளியாக பணிபுரிகிறார். வீட்டு கடன் பெற ஆன்லைனில் தேடினார். ஜன.,1ல் டெலிகிராம் மூலம் தொடர்பு கொண்ட நபர், தனியார் நிதிநிறுவன பணியாளர் என அறிமுகம் ஆனார்.

அவரிடம் பால்சாமி கடன் ரூ.9.5 லட்சம் தேவைப்படுவதாக தெரிவித்தார். ரூ.9.5 லட்சம் கடன் பெற அப்ரூவல் பெற்றுள்ளதாக பால்சாமிக்கு மெயில் வந்தது. இதனை தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட இணைய முகவரியில் செல்ல ஐ.டி., பாஸ்வேர்ட் அனுப்பினர். இதனை நம்பி அந்த இணைய பக்கத்தில் விபரங்களை பால்சாமி உள்ளீடு செய்தார்.

அவரது அலைபேசி எண்ணை ஒரு டெலிகிராம் குழுவிலும் இணைத்தனர். லோன் வழங்க சேவை கட்டணம், இன்சூரன்ஸ், வங்கி ஸ்டேட்மென்ட் சரிபார்க்க வேண்டும் என கூறி பல தவணைகளாக ரூ. 5.12 லட்சம் வரை வாங்கினர். இந்நிலையில் டெலிகிராம் குழுவில் பதிவு செய்த தகவல்கள் அழிக்கப்பட்டன. இணைய பக்கமும் முடங்கியது.

பால்சாமி மனைவி அர்ச்சனா மூலம் தேனி சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். விடுமுறையில் தற்போது தேனி வந்த பால்சாமி தேனி சைபர் கிரைம் போலீசில் ஆஜரானார். போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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