ரூ.30 லட்சத்தில் புதிதாக கட்டிய மேல்நிலை தொட்டி முடக்கிய அவலம்: குடிநீர் வினியோகத்தில் குளறுபடி
ரூ.30 லட்சத்தில் புதிதாக கட்டிய மேல்நிலை தொட்டி முடக்கிய அவலம்: குடிநீர் வினியோகத்தில் குளறுபடி
UPDATED : அக் 22, 2026 03:41 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:14 PM
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் தென்கரை பேரூராட்சியில் 'அம்ரூத்' திட்ட குடிநீர் வினியோக பைப்புகள் உடைவதால் பாரதி நகரில் ரூ.30 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட மேல்நிலை தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றாமலே பயன்பாடின்றி உள்ளது.
தென்கரை பேரூராட்சி குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் ரூ.10 கோடி செலவில் சோத்துப்பறை அணை குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. இத் திட்டத்தில் கள்ளிபட்டி, கைலாசபட்டி, பாரதிநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் மேல்நிலை தொட்டிகள், ஜம்பு,பகிர்மான குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டன. பணிமுடிந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் துவக்கி வைத்தார்.
பேரூராட்சி 4வது வார்டு பாரதி நகர் நகரின் முக்கிய விரிவாக்க பகுதியாகும். இங்கு 200 குடியிருப்புகள் உள்ளன. இப் பகுதி குடிநீர் வினியோகத்திற்காக ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளவு கொண்ட மேல்நிலை தொட்டி ரூ.30 லட்சம் மதிப்பில் கட்டியுள்ளனர். மேல்நிலை தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றி குடிநீர் வினியோகித்த போது சில இடங்களில் குழாய் உடைந்தது. குழாய் சீரமைப்பு செய்தால் மற்றொரு இடத்தில் உடைந்தது. தொடர்ந்து குழாய் உடைந்ததால் பேரூராட்சி நிர்வாகம் மேல்நிலை தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றாமலே குழாய் மூலம் நேரடி சப்ளையை மேற்கொண்டது. இதனால் தெருக்களில் கடையில் உள்ள பல வீடுகளுக்கு சொட்டு, சொட்டாக குடிநீர் வருகிறது.
குடிநீர் வினியோகம் முறைப்படுத்தாமல் இரு நாட்களுக்கு ஒருமுறை என காலை 11:00 மணி, மதியம் 12:00 மணி என வீட்டில் ஆட்கள் இல்லாத நேரத்தில் வினியோகிக்கப்படுகிறது. இப் பகுதியினர் பலரும் காலையில் பணிக்கு செல்வதால் குடிநீர் திறந்தும் வீணாகிறது. பலருக்கு தண்ணீர் வருவது தெரிவதில்லை. பல கோடி மதிப்பில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம் மக்களுக்கு பயன் அளிக்கும் வகையில் மேல்நிலை தொட்டியில் தண்ணீர் ஏற்றி தடங்கல் இன்றி வினியோகிக்கவும், குடிநீர் சப்ளை நாள், நேரத்தை முறையாக அறிவித்து அதன்படி வினியோகிக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.