/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ரூ. ஒரு கோடிக்கு ஆடுகள் விற்பனை
ADDED : நவ 02, 2026 04:51 PM
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ஆண்டிபட்டி: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி வாரச்சந்தையில் இன்று (நவ.,2) ஒரே நாளில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு ஆடுகள் விற்பனை நடந்தது.
ஆண்டிபட்டி வாரச்சந்தை ஒவ்வொரு திங்கள் கிழமையும் கூடும். தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இங்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆடுகள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன. தேனி மற்றும் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஏராளமான வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் ஆடுகள் வாங்க குவிந்தனர். ஆடுகளின் தரத்திற்கு ஏற்ப கிலோ ரூ.700 முதல் ரூ.1000 வரை விலை நிர்ணயம் செய்து விற்கப்பட்டன. ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே நாளில் ஒரு கோடிக்கு ரூபாய்க்கு மேல் ஆடுகள் விற்பனையாகின.