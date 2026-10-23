அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி வருமானத்தை இழக்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள்: கிராமங்களிலும் லாட்டரி விற்பனை ‘ஜோர்’
அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி வருமானத்தை இழக்கும் கூலித் தொழிலாளர்கள்: கிராமங்களிலும் லாட்டரி விற்பனை ‘ஜோர்’
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் நம்பர் லாட்டரி, கேரள லாட்டரி விற்பனை மீண்டும் களைகட்ட துவங்கி உள்ளன. அதிர்ஷ்டத்தில் பணம் கிடைக்கும் என தினசரி வருமானத்தை தொழிலாளர்கள் இழந்து வருகின்றனர்.
தமிழகத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்க தடை செய்யப்பட்டது. ஆனால், அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்பனை உள்ளது. தமிழகத்திலும் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. முன்பு தேனி, பெரியகுளம், போடி, கம்பம் ஆகிய நகர்பகுதிகளில் தொழிலாளர்கள் கூடும் இடங்களில் ரூ.60 முதல் ரூ.300 வரையிலான லாட்டரி சீட்டுகள் சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது. போலீசாரும் சிலரை அவ்வப்போது கண்துடைப்பு நடவடிக்கையாக கைது செய்தனர். தற்போது கிராம பகுதிகளிலும் ஏஜன்டுகள் நியமித்து லாட்டரி விற்பனை நடக்கிறது. இதனை போலீசார் கண்டு கொள்வதில்லை. மேலும் தீபாவளி பண்டிகை வருவதால் அதிர்ஷ்டத்தில் ஏதாவது பெரிய தொகை பரிசாக கிடைக்கும் என எண்ணி கூலி தொழிலாளர்கள் தினசரி வருமானத்தில் பாதியை லாட்டரிக்கு செலவு செய்ய துவங்கி உள்ளனர். சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனையை தடை செய்ய எஸ்.பி., நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.