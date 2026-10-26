சாக்கடை வசதியின்றி தேங்கும் கழிவு நீரால் சுகாதார சீர்கேடு: மேல்மங்கலம் ஊராட்சி அக்ரஹாரம் தெருவில் தவிப்பு
சாக்கடை வசதியின்றி தேங்கும் கழிவு நீரால் சுகாதார சீர்கேடு: மேல்மங்கலம் ஊராட்சி அக்ரஹாரம் தெருவில் தவிப்பு
UPDATED : அக் 12, 2026 03:47 PM
ADDED : அக் 12, 2026 03:44 PM
தேவதானப்பட்டி: மேல்மங்கலம் ஊராட்சியில் மூன்றாவது அக்ரஹாரத்திலிருந்து பிள்ளையார் கோயில் செல்லும் ரோட்டில் சாக்கடை வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் ரோட்டில் குளம் போல் தேங்கி சுகாதார சீர்கேட்டை ஏற்படுத்துகிறது.
பெரியகுளம் ஒன்றியம்,மேல்மங்கலம் ஊராட்சியில், அக்ரஹாரம் தெருக்கள், கீழத்தெரு மேலத்தெரு அம்மாபட்டி தெரு, ஜீவா நகர், ராஜேந்திரபுரம் உட்பட 12 வார்டுகளில் 11 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வசிக்கின்றனர். இப்பகுதியில் குடிநீர், சாக்கடை, ரோடு உள்ளிட்டு அடிப்படை வசதிகளின்றி மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
மேல்மங்கலத்திற்கு சோத்துப்பாறை கூட்டு குடிநீர் திட்டத்திலிருந்து குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. தற்போது வடுகபட்டி ரோட்டில் கூட்டு குடிநீர் திட்டகுழாய் பல இடங்களில் சேதமடைந்து குடிநீர் வீணாகிறது. இதனால் செயற்கையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலத்தெருவிலிருந்து முத்தையா கோயில் செல்லும் ரோட்டில் இரு புறங்களிலும் மண் மேவியுள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. பொதுமக்கள் கூறியதாாவது:
சாக்கடையால் சுகாதாரக்கேடு
வெங்கட்ராமன், ஆடிட்டர், மேல்மங்கலம்: மேல்மங்கலம் மூன்றாம் அக்ரஹாரத்திலிருந்து பிள்ளையார் கோயில் பாலம் செல்லும் இணைப்பு ரோட்டில் முன்புறம் பல நாட்களாக கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் பாலம் வழியாக விவசாய நிலங்களுக்கு செல்லும் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் கழிவுநீரில் நடந்து செல்லும் நிலை உள்ளது. சுகாதாரக்கேட்டினால் கொசு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. அக்ரஹாரம் தெருக்களில் ரோடு வசதி இன்றி குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. சேதமடைந்த கிளை நூலகம் கட்டடத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும். நூலகம் விரிவுப்படுத்த வேண்டும்.
கொள்முதல் நிலைய கட்டடம் தேவை:
கோபி, விவசாயி, மேல்மங்கலம்
மேல்மங்கலத்தில் அதிகளவில் நெல் சாகுபடியாகிறது. இங்கு விளையும் நெல்லினை அரசு கொள்முதல் செய்ய மேல்மங்கலம் ஈஸ்வரன் கோயில் அருகே உள்ள சமுதாயக்கூடம், மேல்மங்கலம், -ஜெயமங்கலத்தில் உள்ள சமுதாயக்கூடத்தில் தற்காலிக நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் செயல்படுகிறது. அறுவடை காலங்களில் நுகர்பொருள் வாணிபகழகத்தினர் நெல் கொள்முதல் செய்வதில் காலதாமதம் செய்கின்றனர். இதனால் நெல் மணிகள் வெயில், மழைக்கு பாதுகாப்பதில் விவசாயிகள் சிரமம் அடைகின்றனர். முதல் கட்டமாக ஈஸ்வரன் கோயில் அருகே விவசாயிகள் நிலதான இடத்தில் நிரந்தர நெல் கொள்முதல் கட்ட வேண்டும். இதற்கான சர்வே பணி நடந்து பல மாதங்களாகியும் பணியை துவங்கவில்லை.
வீட்டில் செயல்படும் வி.ஏ.ஓ., ஆபீஸ்
முருகன், மேல்மங்கலம்: பிட்-1 வி.ஏ.ஓ., அலுவலகம் அக்ரஹாரம் தெருவில் செயல்பட்டது. இங்கு மேல்மங்கலம், கல்லுக்கட்டு, ராஜேந்திரபுரம், வடுகபட்டி, அழகர்நாயக்கன்பட்டி கிராம கணக்கு உள்ளது. பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் கிராம கணக்கு உட்பட பல்வேறு தேவைகளுக்கு மக்கள் அலுவலகத்திற்கு வந்து சென்றனர். தற்போது அலுவலக கட்டடம் சேதமடைந்ததால் மாற்று இடமாக சிறிய இடத்தில் செயல்படுகிறது. இங்கு பொதுமக்களுக்கு போதிய வசதியும் இல்லை. விசாலமான பழைய கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு, புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.