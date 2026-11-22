கூடலுார் நகராட்சியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சி தீர்மானம்
கூடலுார் நகராட்சியில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சி தீர்மானம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:49 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:44 PM
கூடலுார்: கூடலுார் நகராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வலியுறுத்தி எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சியின் சிறப்பு கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கூடலுார் எஸ்.டி.பி.ஐ., கட்சியின் சிறப்பு கூட்டம் நகர தலைவர் சாகுல் ஹமீது தலைமையில் நடந்தது. துணைத்தலைவர் கமரூல் ஜமான் வரவேற்றார். கூடலுார் நகராட்சியில் பல ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றாமல் தெருக்கள் சுருங்கி ஆம்புலன்ஸ் கூட செல்ல முடியாத அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே அதிகாரிகள் பாரபட்சமின்றி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. மாவட்ட செயலாளர் தாவூத் நிசார், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அப்பாஸ் மந்திரி, ரபீக், அப்துார் ரகுமான், நகர பொருளாளர் காதர் மைதீன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் தொடர் போராட்டங்களை நடத்துவோம் என எச்சரித்தனர்.