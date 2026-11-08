மருத்துவ கல்லுாரியில் தீக்காயத்திற்கு தனி வார்டு

UPDATED : நவ 07, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 07, 2026 04:36 PM
தேனி: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஏற்படும் தீக்காயங்கள், கண் பாதிப்புகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 15 படுக்கைகள் கொண்ட தனி வார்டு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ கல்லுாரி முதல்வர் ரோகினி தேவி கூறியதாவது: தீபாவளி நாளில் பட்டாசு வெடித்து தீக்காயம் அடைபவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தனி வார்டு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரண தீக்காயம், கண் பாதிப்புக்கு அருகில் உள்ள சுகாதார அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும். உயர் சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்கள் தேனி மருத்துவ கல்லுாரிக்கு பரிந்துரைக்கப்படுவார்கள். இங்கு 15 படுக்கை வசதி கொண்ட பிரிவு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. உடனடி சிகிச்சை அளிக்க கூடுதல் டாக்டர்கள் சுழற்சி முறையில் பணியில் இருப்பார்கள் என்றார்.