பஸ் ஸ்டாண்டில் எஸ்.இ.டி.சி., பஸ்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு: குமுளியில் அவலம்
பஸ் ஸ்டாண்டில் எஸ்.இ.டி.சி., பஸ்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு: குமுளியில் அவலம்
UPDATED : அக் 18, 2026 11:37 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:17 PM
கூடலுார்: குமுளி புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் செல்ல எஸ்.இ.டி.சி., பஸ்கள், தனியார் பஸ்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதால் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரிக்கிறது.
குமுளியில் பஸ் ஸ்டாண்ட் வசதியின்றி ரோட்டிலேயே பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டதால் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்தது. சபரிமலை சீசனில் கூடுதலாக ஐயப்ப பக்தர்களின் வாகனங்களால் வரும்போது நெரிசல் அதிகரித்தது. இதற்கு தீர்வு காண போக்குவரத்து துறை சார்பில் ரூ.5.5 கோடியில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அமைக்கப்பட்டு 2025 டிச.,ல்பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. வணிக வளாகங்கள், பயணிகள் தங்கும் அறை, சுகாதார வளாகம், ஓட்டுநர் நடத்துனர் ஓய்வு அறைகள் உள்ளன. ஆனால் நிரந்த மின் இணைப்பு பெற முடியாததால் தண்ணீர் வசதி இல்லை. இதனால் சுகாதார வளாகம் மூடியே நிலையிலேயே உள்ளது. கடைகளை டெண்டர் எடுக்காததால் அவையும் பூட்டி கிடக்கிறது.
ரோட்டில் நிற்கும் பஸ்கள்
இந்த பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் தனியார் பஸ்கள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழக(எஸ்.இ.டி.சி.,) பஸ்களுக்கும் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தனியார், எஸ்.இ.டி.சி., பஸ்களை மீண்டும் ரோட்டில் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றி இறக்குகின்றனர். சபரிமலை சீசன் துவங்க உள்ளதால் மீண்டும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாகும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் தனியார், எஸ்.இ.டி.சி., பஸ்களை அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
போக்குவரத்து துறையினர் கூறுகையில், குமுளி பஸ் ஸ்டாண்ட் பணிமனையுடன் கூடியதாக உள்ளதால்மற்ற பஸ்களை அனுமதிப்பதில் சிக்கல் உள்ளது. அரசு துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே தீர்வு காண முடியும் என்றனர்.