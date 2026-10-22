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போக்சோ வழக்கில்ஏழு ஆண்டுகள் சிறை

போக்சோ வழக்கில்ஏழு ஆண்டுகள் சிறை

UPDATED : அக் 16, 2026 08:50 PM

ADDED : அக் 16, 2026 08:46 PM

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UPDATED : அக் 16, 2026 08:50 PM ADDED : அக் 16, 2026 08:46 PM

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தேனி: தேனி அருகே கிராமத்தை சேர்ந்த 14 வயது சிறுமியை 2022ல், சிபி சூர்யா 23, என்பவர் காதலிப்பதாக தொந்தரவு அளித்தார்.

மேலும் காதலிக்கவில்லை என்றால் முகத்தில் ஆசிட் வீசி கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டினார். சிறுமி பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். பெற்றோர் புகாரில் கம்பம் வடக்கு போலீசார் சிபி சூர்யாவை கைது செய்தனர். வழக்கு விசாரணை தேனி போக்சோ நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எழில் சிபி சூர்யாவிற்கு குழந்தைகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் 3 ஆண்டுகள், கொலைமிரட்டல் விடுத்ததற்காக 7 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தார். இதனை ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க உத்தரவிட்டார். மேலும் ரூ.6 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு மாநில அரசு ரூ. ஒரு லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க உத்தரவிட்டார். சிபி சூர்யா கம்பம் வடக்கு போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் கொலை வழக்கில் கைதாகி மதுரை மத்திய சிறையில் உள்ளார்.

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