கல்வி சேவையில் முதன்மையாக திகழும் செவன்த்டே மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
கல்வி சேவையில் முதன்மையாக திகழும் செவன்த்டே மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
பெ ரியகுளம் அருகே டி.கள்ளிப்பட்டி செவன்த்டே அட்வென்ட்டிஸ்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி பத்தாம் வகுப்பு, பிளஸ் 2 அரசு பொதுத்தேர்வில் தொடர்ந்து நூறு சதவீத தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்து வருகிறது. பள்ளி முதல்வர் அருள் ஆனந்தம் கோயில் கூறியதாவது:
தரமான கல்வியை அர்ப்பணிப்புடன் நிறைவான சேவை செய்வது எங்களது பள்ளி வெற்றியின் குறிக்கோளாகும். மாணவர்களுக்கு ஒழுக்கத்துடன் கல்வி, ஒவ்வொரு பாடப்பிரிவிற்கும் சிறந்த ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஸ்மார்ட் கல்வி அளிக்கப்படுகிறது. ஆங்கில எழுத்துப் பயிற்சி, ஸ்போக்கன் கிளாஸ், விளையாட்டு மற்றும் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது.
பள்ளியின் சிறப்பு அம்சங்கள்
பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மேல் அதிக அக்கறை, மிகுதியான கவனம், எழுத்துப் பயிற்சிக்கு தனிக்கவனம், சுலபமாக ஆங்கிலம் பேச்சு பயிற்சி, தகுதி மற்றும் அனுபவமுள்ள ஆசிரியர்கள், நல்ல சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுகாதாரத்துடன் கூடிய பள்ளி வளாகமாகும். பெரியகுளம் பகுதி அனைத்து ஊர்களுக்கும் பஸ் வசதி உள்ளது. இங்கு படித்த மாணவர்கள் பலர் கலெக்டர்கள், ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகளாகவும், ஆராய்ச்சியாளர்கள், டாக்டர்கள், இன்ஜினியர், பேராசிரியர்கள் என பல்வேறு துறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக பள்ளி கட்டணம் உயர்த்தவில்லை.
விஜயதசமியை முன்னிட்டு பிரி.கே.ஜி., எல்.கே.ஜி., யூ.கே.ஜி., மற்றும் முதல் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்கள் சேர்க்கை நடை பெறுகிறது.
எல்.கே.ஜி., குழந்தைகளுக்கான புத்தகத்தொகுப்பு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு பொருளாளர் டேனியல் ஜேம்ஸ், துணை முதல்வர் வீரன், ஆசிரியைகள், ஆசிரியர்கள் கூட்டு முயற்சியை காரணம் என்றார்.
முகவரி செவன்த் டே அட்வன்டிஸ்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, டி.கள்ளிப்பட்டி, பெரியகுளம். அலைபேசி 97894 95520.---