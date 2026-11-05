மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் கழிவு நீர் கசிவால் சுகாதாரம் பாதிப்பு
மருத்துவக் கல்லூரி வளாகத்தில் கழிவு நீர் கசிவால் சுகாதாரம் பாதிப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ஆண்டிபட்டி: தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் பல இடங்களில் சேதமான குழாய் மூலம் வெளியேறும் கழிவுநீர் தேங்கி சுகாதார பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 1000க்கும் மேற்பட்ட உள் நோயாளிகள்,1000க்கும் மேற்பட்ட புறநோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். நோயாளிகளை பார்க்க வருபவர்கள் தினமும் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மருத்துவமனைக்குள் வந்து செல்கின்றனர். தற்போது மழைக்காலம் தொடங்கி உள்ளதால் வளாகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் செடி கொடிகள் வளர்ந்து புதர் மண்டியுள்ளது.
புற நோயாளிகள் பிரிவின் எதிர்பகுதி, ரத்தம், சளி பரிசோதனை ஆய்வுக் கூடத்தின் கிழக்குப்பகுதி, நீராவி சலவையகத்தின் முன்புறம், எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் பிரிவு கட்டடத்தின் தென் பகுதி ஆகிய இடங்களில் கழிவு நீர் குழாய் சேதம் அடைந்து கழிவு நீர் கசிந்து ஆங்காங்கே தேங்குகிறது. மருத்துவமனை வளாகத்தில் கழிவுநீர் தேங்கும் பகுதியில் கொசுக்கள் பெருக்கம் அதிகமாகிறது. தேவையான இடங்களில் தூய்மை பணி மேற்கொள்வதற்கான நடவடிக்கை இல்லை. நிலைய அலுவலர்கள் ஆய்வு செய்து கழிவுநீர் கசியும் குழாய்களை சரி செய்யவும் புதர் மண்டியுள்ள இடங்களை சுத்தம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.