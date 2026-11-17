தேனி நகராட்சி ஒத்துழைப்பின்றி மீண்டும் மீறுசமுத்திரம் கண்மாயில் கழிவுநீர் கலப்பு: ரூ.7.40 கோடி மேம்பாட்டு பணிகள் வீணாகிறது
தேனி நகராட்சி ஒத்துழைப்பின்றி மீண்டும் மீறுசமுத்திரம் கண்மாயில் கழிவுநீர் கலப்பு: ரூ.7.40 கோடி மேம்பாட்டு பணிகள் வீணாகிறது
UPDATED : நவ 14, 2026 03:56 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:36 PM
தேனி, நவ.14தேனி நகராட்சி ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மீண்டும் சாக்கடை கழிவுநீர் மீறுசமுத்திர கண்மாயில் கலக்கிறது. இதனால் ரூ.7.40 கோடியில் நடைபெறும் மேம்பாட்டு பணிகள் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தேனியில் உழவர் சந்தை அருகே மீறு சமுத்திர கண்மாய் அமைந்துள்ளது. இந்த கண்மாய் 120 ஏக்கர் பரப்பிலானது. இந்த கண்மாய் கரையை பலப்படுத்தி மேற்கு கரை தவிர்த்து மற்ற கரைகளில் 2 கி.மீ., துாரத்திற்கு நடைபயிற்சி தளம், உடற்பயிற்சி கூடம், பூங்கா, கண்மாய் மையப்பகுதியில் சிறிய தீவு, படகு குழாம் ஆகியவை அமைத்து சிறந்த பொழுது போக்கும் பூங்கா அமைக்கும் பணி ரூ.7.40 கோடி மதிப்பில் நடந்து வருகிறது. கடந்த மாதங்களில் மழை இல்லாத போது கண்மாய் முழுவதும் வளர்ந்திருந்த புதர்கள் அகற்றி வளர்ச்சி பணிகள் நடந்த.
தற்போது நகராட்சி பகுதிகளில் சேரும் சாக்கடை கழிவு நீர் நேரடியாக கண்மாயில் கலந்து வருகிறது. இதனால் கண்மாய் மேம்பாட்டு பணிகள் முடிந்தாலும் மீண்டும் கழிவுநீரால் கண்மாய் நிரம்பும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நகராட்சி ஒத்துழைப்பு இல்லை.
இதுபற்றி நீர்வளத்துறையினர் கூறுகையில், 'இதற்கு முன் கமிஷனராக இருந்த ஏகராஜ் கண்மாய்க்குள் கழிவு நீர் வராது. சாக்கடை கழிவு நீரை பாதாள சாக்கடை மூலம் கடத்தப்படும் என உறுதி அளித்திருந்தார். அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த கூறி பல மாதங்களாக தற்போதை கமிஷனர் உள்ளிட்டோரை சந்தித்து கூறி முயற்சித்தும் பலனில்லை. கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க நகராட்சி ஒத்துழைக்க வேண்டும். இல்லை எனில் கண்மாய் மீண்டும் கழிவுநீரால் நிரம்பி அழகு பாழாகும்,' என்றனர்.