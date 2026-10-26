குழந்தைபேறுக்கு பெரியகுளம் சாந்தி கணேஷ் மருத்துவமனை
குழந்தைபேறுக்கு பெரியகுளம் சாந்தி கணேஷ் மருத்துவமனை
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:29 AM
-- பெ ரியகுளம் தென்கரை எம்.ஜி.ஆர்., ரோட்டில் செயல்படும் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நல சிறப்பு மருத்துவர், 38 ஆண்டுகளாக மருத்துவத்துறையில் கோலோச்சி வரும் டாக்டர் சாந்தி கணேஷ் கூறுகையில்: தற்போது உணவு பழக்கமுறை, உடற்பயிற்சி யின்மை, தூக்கமின்மை, போதை பழக்கம், உடல், மனம் ரீதியான குழப்பங்களால் குழந்தை பேறு இல்லாமல் தம்பதிகள் சிரமப்படுகின்றனர். இவற்றை பயிற்சி, முயற்சியால் சரி செய்யலாம். திருமணமான ஆண்கள், பெண்களுக்கு தனித்தனியாக கவுன்சிலிங் வழங்கி சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் எங்கள் மருத்துவமனையில் ஏராளமானோர் குழந்தை பெற்று சந்தோஷமடைந்துள்ளனர்.
உங்கள் பிரச்னையை எங்களிடம் கூறுங்கள், சிகிச்சை மேற்கொண்டு குழந்தையுடன் மகிழ்ச்சியாக செல்லுங்கள். மேலும் எங்கள் மருத்துவமனையில் மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நல சிறப்பு பிரிவு, பொது சிகிச்சை பிரிவு செயல்படுகிறது என்றார்.
முகவரி: டாக்டர் சாந்தி கணேஷ் எம்.பி.பி.எஸ்.,டி.எம்.சி.எச்., எம்.ஜி.ஆர்., ரோடு, தென்கரை, பெரியகுளம். -