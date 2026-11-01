/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மாடுகளுக்கு தீவனப் பற்றாக்குறை நீங்கியது
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:06 PM
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கூடலுார்: கூடலுாரில் 5க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட மேய்ச்சல் மாடுகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது.
தினந்தோறும் காலையில் மலையடிவாரம், மானாவாரி நிலங்கள் பகுதிகளில் மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டி செல்வார்கள். சில தினங்களுக்கு முன்பு கடுமையான வெப்பத்தால் தீவனம் கிடைக்காமல் அவதி அடைந்தனர். சமீபத்தில் தொடர்ந்து பெய்த மழையால் மேய்ச்சல் நிலங்களில் பசுமையான தீவனங்கள் வளர்ந்துள்ளது. இதனால் மாடு வளர்ப்பவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இன்னும் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் எதிர்பார்க்கும் தீவனம் கிடைக்கும் என்றனர்.