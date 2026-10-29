விவசாய பணிகளுக்கு தொழிலாளர்கள் தட்டுப்பாடு

UPDATED : அக் 28, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:46 PM
போடி: வி.பி.ஜி., ராம்ஜி திட்டத்தில் கண்மாய் புனரமைப்பு, புதியகுளம் அமைக்கும் பணி தொடர்வதால் விவசாய பணி களுக்கு தொழிலாளர்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு உள்ளது. இதனால் விவசாய பணிகள் மேற்கொள்வதில் விவசாயி கள் சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர்.
போடி பகுதியில் தற்போது பெய்த மழையால் மீனாட்சிபுரம், பொட்டல் களம், மேலப்பரவு பகுதிகளில் நெல் நடவு செய்வதற்கான உழவு பணிகள், சிலமலை, மணியம்பட்டி, பெருமாள் கவுண்டன்பட்டி பகுதியில் மக்காச் சோளம், நிலக்கடலை, பருத்திபயிர் விதைப்புக்கான பணிகள் துவங்கி உள்ளது. விவசாய பணிகள் ஈடுபடும் பெண்கள் காலை 8:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணிவரை வேலை செய்ய வேண்டும்.
ஊராட்சிகளில் திட்டத்தில் வி.பி.ஜி., ராம்ஜி திட்டத்தில் 125 நாள் பணியாளர்கள் மூலம் அணைக்கரைப் பட்டி, சிலமலை, ராசிங்காபுரம், மணியம்பட்டி பகுதிகளில் கண்மாய்கள் புனரமைப்பு, புதியகுளம் அமைத்தல், வரத்து வாய்க்கால் கரை மேம்படுத்து தல், நர்சரி, மரக்கன்றுகள் வளர்த்தல், நடுதல், பராமரிப்பு பணிகள் மேற் கொண்டு வருகின்றனர். விவசாய பணி கடினம் என்பதால் வி.பி.ஜி., ராம்ஜி திட்ட பணிகளுக்கு 70 சதவீத மும், மற்ற பெண் தொழிலாளர்கள் கேரளா வேலைக்கு சென்று விடு கின்றனர்.
விவசாய பணிக்கு ரூ.350 சம்பளம் கொடுத்தாலும் விவசாய பணிகளுக்கு ஆட்கள் கிடைப்பது இல்லை. ஆட்கள் தட்டுப்பாடு உள்ளதால் விவசாய பணி கள் மேற்கொள்வதில் விவசாயிகள் சுணக்கம் காட்டி வருகின்றனர். சிலர் தொழிலாளர்களுக்கு பதிலாக இயந்தி ரங்களை நாடும் நிலையில் விவசாயி கள் உள்ளனர்.
பயிர் விதைப்பு, அறுவடை சீசன் காலங்களில் விவசாயத்திற்கு தொழி லாளர்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படாத வகையில் வி.பி.ஜி., ராம்ஜி திட்டத்தை தவிர்க்க ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் முன்புற வேண்டும் என விவசாயிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.