அரசு மருத்துவமனைகளில் சர்க்கரை, ரத்த அழுத்த மாத்திரைக்கு தட்டுப்பாடு: நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாததால் மருந்து கொள்முதலில் சிக்கல்
அரசு மருத்துவமனைகளில் சர்க்கரை, ரத்த அழுத்த மாத்திரைக்கு தட்டுப்பாடு: நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாததால் மருந்து கொள்முதலில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 11, 2026 11:51 PM
ADDED : நவ 11, 2026 04:38 PM
கம்பம்: மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் மருத்துவமனைகளில் சர்க்கரை , ரத்த அழுத்த மாத்திரைகள் இல்லாததால் நோயாளிகள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். மாத்திரை வாங்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யததால் கொள்முதல் செய்யவில்லை. இதனால் நோயாளிகள் அவதிக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
உலக அளவில் அதிகமானோர் சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்த நோயாளிகளாக உள்ளனர். 99 சதவீதம் பேர்களுக்கு இந்த இரண்டு நோய்களும் அல்லது இதில் ஏதேனும் ஒன்றாவது கண்டிப்பாக உள்ளது. தனியார் கிளினிக்குகள், அரசு மருத்துவமனைகள், கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகள் என எந்த மருத்துவமனைக்கு சென்றாலும் முதலில் சர்க்கரை மற்றும் அதிகரத்த அழுத்தம், குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளதா என்பதை பரிசோதித்த பின்புதான் சிகிச்சையை துவங்குவார்கள்.
எனவே பலருக்கும் இரண்டு நோய்களும் இருப்பதால், அரசு மருத்துவமனைகளில் அதிகளவில் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர். இவர்களை பரிசோதித்து நோயாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் மொத்தமாக மாத்திரைகளை தருகின்றனர். இதற்கென ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் தனி நோட்டு வழங்கி அதில் மருத்து மாத்திரை விபரம் குறிப்பிட்டு பராமரித்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு மாதம் நோயாளிகள் குறிப்பிட்ட நாளில் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று நோட்டை காண்பித்து 60, 120, 240 நாட்கள் என்ற எண்ணிக்கையில் மாத்திரைகளை பெற்று செல்கின்றனர்.
கடந்த 2 வாரங்களாக கம்பம், சின்னமனூர், உத்தமபாளையம் அரசு மருத்துவமனைகளில் சர்க்கரை, ரத்த அழுத்த நோய்களுக்கான இரண்டு வகை மாத்திரைகளும் இல்லை என்று கை விரிக்கின்றனர். தினமும் சாப்பிட வேண்டிய மாத்திரைகள் இல்லையென்பதால் நோயாளிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மருந்து கொள்முதல் செய்யநிதி இல்லை
இதுபற்றி மருந்தாளுனர்களிடம் விசாரிக்கையில்,' கம்பம், சின்னமனூர், உத்தமபாளையம் அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை, மருந்து மாத்திரைகள் வாங்கி கொள்ள, ரூ.15 லட்சம் முதல் ரூ.20 லட்சம் வரை நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். கடந்த அக்டோபர் மாதம் வர வேண்டிய நிதி ஒதுக்கீடு இன்னமும் வரவில்லை. எனவே மருந்து மாத்திரைகள் கொள்முதல் செய்ய முடியவில்லை. சராசரியாக தினமும் 150 முதல் 200 பேர் சர்க்கரை மற்றும் ரத்த அழுத்த மாத்திரைகள் வாங்க வருகின்றனர். தற்போது மாத்திரை கையிருப்பு இல்லாததால் வழங்க முடியவில்லை. நிதி ஒதுக்கீடு வந்தால் தான் மருந்து மாத்திரைகள் கொள்முதல் செய்து, நோயாளிகளுக்கு தர முடியும்,' என்றனர். இந்த நிலை மாவட்டம் முழுவதும் இதே நிலை இருப்பதாகவும் கூறுகின்றனர்.