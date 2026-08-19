கொட்டை முந்திரி கழிவுகளை எரிப்பதால் மூச்சுத்திணறல்
கொட்டை முந்திரி கழிவுகளை எரிப்பதால் மூச்சுத்திணறல்
UPDATED : ஆக 13, 2026 08:51 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:41 PM
ஆண்டிபட்டி:ஆண்டிபட்டி பகுதியில் ஓட்டல்கள், டீ கடைகளில் கொட்டை முந்திரி கழிவுகளை எரிப்பதால் ஏற்படும் புகையால் பலர் மூச்சுத்திணறலால் அவதியடைகின்றனர்.
ஆண்டிபட்டி பகுதியில் 200க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சிறு உணவகங்கள், டீக்கடைகள், ஓட்டல்கள் செயல்படுகின்றன. உணவுகள் தயார் செய்ய அடுப்புகளுக்கு விறகு, கொட்டை முந்திரி கழிவுகளை பயன்படுத்துகின்றனர். இதில் கொட்டை முந்திரி கழிவுகளை எரிக்க தனி அடுப்புகள் வடிவமைத்துள்ளனர். கொட்டை முந்திரி கழிவுகளை அடுப்பில் கொட்டுவதால் அப்பகுதியில் அடர்த்தியான புகை வெளியேறுகிறது. இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாசடைகிறது. மேலும் அப்பகுதியில் வசிப்பவர்கள், கடந்து செல்பவர்களுகக்கு மூச்சுத்திணறல், சுவாச கோளாறு ஏற்படுகிறது. இது பற்றி கடை உரிமையாளர்களிடம் பொதுமக்கள் தெரிவித்தாலும் பயன் இல்லை. சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் புகை வெளியேற்றும் கடைகளின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய உணவு பாதுகாப்பு துறை, உள்ளாட்சி நிர்வாகம், மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.