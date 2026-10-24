/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மருத்துவ கல்லுாரியில் சிக்னல் பிரச்னை
UPDATED : அக் 16, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:56 PM
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தேனி: தேனி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு தினமும் 2 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர்.
மருத்துவமனை வளாகத்திற்குள் அலைபேசி சிக்னல் கிடைப்பது இல்லை. இதனால் நோயாளியை காண வரும் உறவினர்கள், முதியவர்களுடன் வருபவர்கள், தீவிர சிகிச்சை பிரிவு, ஸ்கேன் மையத்திற்கு நோயாளிகளை அழைத்து செல்பவர்கள் அலைபேசியில் மற்றவர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இதுபற்றி மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில் ,‘மருத்துவமனை மட்டுமின்றி கல்லுாரியிலும் இப்பிரச்னை உள்ளது. முன்னாள் கலெக்டர் வைத்திநாதனிடம் கூடுதல் அலைபேசி டவர்கள் அமைக்க கோரிக்கை வைத்தோம். தற்போதுள்ள கலெக்டர் சிவகிருஷ்ண மூர்த்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.