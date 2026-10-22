/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சங்க பெண் நிர்வாகிக்கு கொலை மிரட்டல்
UPDATED : அக் 20, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:54 PM
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தேவதானப்பட்டி: பெரியகுளம் ஒன்றியம், பொம்மிநாயக்கன்பட்டி காளியம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த சையது மஸ்தான் மனைவி பவுசியாபானு 37.
ஊரக வளர்ச்சித்துறை தொழிலாளர் சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவர் மற்றும் பொம்மிநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி சுகாதார பணி மேற்பார்வையாளராக உள்ளார். தேனி பொம்மையகவுண்டன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார் 54, ஊரக வளர்ச்சித் துறை தொழிலாளர் சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர். ராஜ்குமார், பவுசியாபானுவிடம் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியும், அலைபேசியில் ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பி பாலியல் தொந்தரவு செய்துள்ளார். நான் சொல்வதை கேட்காவிட்டால் காரை ஏற்றி கொலை செய்துவிடுவேன் என மிரட்டியுள்ளார். பவுசியாபானு புகாரில், ஜெயமங்கலலம் போலீசார் ராஜ்குமார் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.