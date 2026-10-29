UPDATED : அக் 28, 2026 04:48 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:44 PM
கூடலுார்: கூடலுார் அருகே 18ம் கால்வாய் குறுக்கு பாலத்தில் மண் அரிப்பு அதிகரித்துள்ளதால் விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கூடலுார் பெருமாள் கோயிலுக்கு செல்லும் பாதையில் 18ம் கால்வாயின் குறுக்கே பாலம் உள்ளது. இப்பாலத்தின் இரு பகுதிகளிலும் சிறிய அளவிலான மண் அரிப்பு ஏற்பட்டது. இது குறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தனர். அதனை சீரமைக்க முன்வரவில்லை. இந்நிலையில் சமீபத்தில் பெய்த மழையால் மண் அரிப்பு மேலும் அதிகரித்துள்ளது. பெருமாள்கோயில், ஏகலூத்து, கல்லுடைச்சான் பாறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து விவசாயிகள் விளைபொருள்களை கொண்டு வர இப்பாதை பயனுள்ளதாக உள்ளது. தற்போது மண் அரிப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில் டூவீலரை தவிர டிராக்டர், ஜீப் உள்ளிட்டவைகள் செல்ல முடியாத வகையில் உள்ளது. மேலும் மண் சரிவு அதிகரித்து விபத்து அபாயமும் உள்ளது. உடனடியாக சீரமைக்க அதிகாரிகள் முன் வர வேண்டும்.