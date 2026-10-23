வீட்டிற்குள் எரிந்த தீ விபத்தில் காஸ் சிலிண்டரை மீட்ட வீரர்கள்
வீட்டிற்குள் எரிந்த தீ விபத்தில் காஸ் சிலிண்டரை மீட்ட வீரர்கள்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 03:52 PM
கம்பம்: கம்பம் பாரதியார் நகர் 4 வது குறுக்கு தெருவில் வசிப்பவர் ரம்யா 35. நேற்று முன்தினம் இரவு குடும்பத்தினருடன் வீட்டை பூட்டி விட்டு சினிமாவிற்கு சென்றார். படம் முடிந்து இரவு ஒரு மணிக்கு வீடு திரும்பினர். வீட்டிற்குள் புகை வருவதை பார்த்து தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தார்.
சம்பவ இடத்திற்கு கம்பம்,உத்தமபாளையம் தீயணைப்பு வண்டிகள் தீயணைப்பு அலுவலர் வீரபத்ரன் தலைமையில் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுட்டனர்.
ஜன்னல் வழியே பார்த்த போது, சமையல் காஸ் சிலிண்டர் வெடித்தால் அருகில் உள்ள வீடுகள் சேதமாகும் என்பதால் சமயோசிதமாக சிலிண்டர் மீது தண்ணீரை பாய்ச்சி, குளிர்வித்துக் கொண்டு மற்றொரு பிரிவினர் தீயை அணைக்கும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டனர். இரவு ஒரு மணிக்கு துவங்கிய பணி, மறுநாள் காலை 8:00 மணிவரை நடந்தது. காஸ் சிலிண்டரை மீட்டு அசம்பாவித்தை தடுத்தால் தீயணைப்பு துறையினரை அப் பகுதி மக்கள் பாராட்டினர். கம்பம் தெற்கு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.