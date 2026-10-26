தொடர் மழையால் வன விலங்குகள் தாகத்திற்கு தீர்வு

UPDATED : அக் 19, 2026 12:53 PM
ADDED : அக் 19, 2026 12:51 PM
போடி:
போடி பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக வன விலங்குகள் தாகத்திற்கு தீர்வு கிடைத்துள்ளதால் வனத்துறையினர் நிம்மதி அடைந்து உள்ளனர்.
போடி, குரங்கணி, கொட்டகுடி போடி மெட்டு, அத்தியூத்து, வலசத்துறை, பிச்சாங்கரை, மேலப்பரவு, மேல் மரக்கா மலைபகுதி உட்பட பல்வேறு பகுதியில் 30 ஆயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் வனப்பகுதி அமைந்து உள்ளது. கடந்த பல மாதங் களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வந்ததால் வனபகுதியில் நீர்வரத்து இன்நி வறண்டு காணப்பட்டது. ஆறுகளிலும் நீர்வரத்து இல்லாத நிலையில் வன விலங்குகள் மலை அடிவார பகுதிக்கு வரத்துவங்கின. சில இடங்களில் பயிர்களையும் சேதப்படுத்தின.
இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக போடி, குரங்கணி, கொட்டகுடி, வடக்குமலை உள்ளிட்ட பகுதியில் பெய்து வரும் மழையால் ஆற்றுப் பகுதிகளில் நீர்வரத்து துவங்கி உள்ளது. இதனால் வனப் பகுதியில் உள்ள சுனைகளில் நீர் தேங்கி, வனப்பகுதி பசுமையாக மாறி உள்ளன. வனவிலங்குகளின் தாகத்திற்கும் தீர்வு கிடைத்துள்ளதால் வனத்துறையினர் நிம்மதி அடைந்து உள்ளனர்.