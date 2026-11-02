/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தந்தையை கொலை செய்த மகனுக்கு ஆயுள்
UPDATED : நவ 01, 2026 03:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:14 PM
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மூணாறு: கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் உடும்பன்சோலை கருணாபுரம் ஊராட்சி கூட்டலார் பகுதி பிஜூ 52, தனது மகன் பிபின் 30, தந்தை கோபாலன் 79 உடன் வசித்தார். பிஜூ குடும்பத்தினருடன் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்தார். ஜூலை 2019ல் ஏற்பட்ட தகராறில் பிஜூவை அவரது மகன் பிபின் கட்டையால் தாக்கினார்.
காயமடைந்த பிஜூ மதுரை ராஜாஜி மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு இறந்தார். உடும்பன்சோலை போலீசார் பிபினை கைது செய்தனர். அவரது தாத்தா கோபாலன் கொலையை மறைக்க முயற்சித்தது தெரிந்தது.
இந்த வழக்கு மாவட்ட மூன்றாம் கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. இந்த வழக்கில் நீதிபதி ஷீனா, பிபினுக்கு ஆயுள் தண்டனை, ரூ.1 லட்சம் அபராதம், கோபாலனுக்கு ஆறு மாத சிறை தண்டனை, ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.