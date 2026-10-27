﻿ தலையை வெட்டி தந்தையை கொன்ற மகன் கைது

ADDED : செப் 27, 2026 11:21 PM
கூடலுார்: தேனி மாவட்டம் கூடலுார் அருகே கருநாக்கமுத்தன்பட்டியில் தந்தை முத்துமாயன் 80, தலையை துண்டாக வெட்டி கொலை செய்த மகன் கணேசனை 43, போலீசார் கைது செய்தனர்.
கருநாக்கமுத்தன்பட்டி நடுத்தெருவைச் சேர்ந்தவர் முத்துமாயன். அவரது மகன் கூலித்தொழிலாளி கணேசன் குடும்பத்தினருடன் தண்ணீர் தொட்டித்தெருவில் தனியாக வசித்து வருகிறார். நேற்று முன் தினம் இரவு முத்துமாயன் வீட்டில் இருந்த முருங்கை மரத்தை வெட்டுவதில் அவருக்கும், கணேசனுக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. அங்கு வந்த கணேசனின் 15 வயது மகன் சமாதானப்படுத்தி தந்தையை தங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்றார்.
அன்றிரவு முத்துமாயன் வீட்டிற்கு சென்ற கணேசன் அவரது கழுத்தை அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்தார். நேற்று காலை கணேசனின் 15 வயது மகன் தாத்தா முத்துமாயன் வீட்டிற்கு சென்று பார்த்தபோது அவர் தலை துண்டிக்கப்பட்டு இறந்து கிடந்தார். இதுகுறித்து கூடலுார் வடக்கு போலீசாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீசார் உடல், தலையை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். சிறுவனிடம் நடத்திய விசாரணையில் கணேசனே தந்தையை கொன்றது தெரிந்தது. கணேசனை போலீசார் கைது செய்தனர்.