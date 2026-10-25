சோத்துப்பாறை அணை நிரம்பியது: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

UPDATED : அக் 24, 2026 12:22 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:18 AM
பெரியகுளம்: தொடர் மழையால் சோத்துப்பாறை அணை இரு நாட்களில் 10 அடி உயர்ந்து நேற்று அணை நீர்மட்டம் 126.28 அடியும் உயர்ந்து மறுகால் பாய்ந்தது.
பெரியகுளம் அருகே 8 கி.மீ., தொலைவில் சோத்துப்பாறை அணை உள்ளது. கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் பெய்யும் மழை நீரால் அணைக்கு தண்ணீர் வருகிறது. அணையின் மொத்த உயரம் 126.28 அடி. அக்.21ல் 116.11 அடியாக உயர்ந்தது. நேற்று முன்தினம் 'ஆரஞ்சு அலர்ட்' நீர் பிடிப்பு பகுதியில் கனமழையால் இரு நாட்களில் 10 அடி உயர்ந்து, நேற்று காலை 4:30 மணிக்கு அணை நிரம்பி மறுகால் பாய்ந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 534 கன அடியாக வந்த தண்ணீர், அப்படியே வெளியேற்றப்படுகிறது. மழையளவு 6 மி.மீ.,
விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி
சோத்துப்பாறை அணை கடந்தாண்டு பாசனத்திற்கு திறக்கப்படாத நிலையில், விவசாயிகள் கிணற்றுப்பாசனத்தை நம்பியே விவசாயம் செய்தனர். தற்போது அணை நிரம்பியதால் பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கும் போது சோத்துப்பாறை அணையிலிருந்து பெரியகுளம் கண்மாய், தாமரைக்குளம் கண்மாய், பாப்பியம்பட்டி கண்மாய் உட்பட பழைய மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டுகளில் 2865 ஏக்கர் பாசன பயன்பெறும்.
வராகநதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் பெரியகுளம், வடுகபட்டி, மேல்மங்கலம் கரையோரம் வசிக்கும் பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க நீர் வளத்துறை நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.