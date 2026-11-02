குமுளியில் இருந்து பம்பாவிற்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: இடுக்கி கலெக்டர் தவகல்
குமுளியில் இருந்து பம்பாவிற்கு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: இடுக்கி கலெக்டர் தவகல்
UPDATED : நவ 01, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:54 PM
மூணாறு: சபரிமலை மண்டல,மகரவிளக்கு சீசன் துவங்க உள்ள நிலையில் குமுளியில் இருந்து பம்பாவிற்கு கேரள அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் 30 சிறப்பு பஸ் சேவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என இடுக்கி கலெக்டர் தினேசன் செருவாட் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது, சத்திரத்தில் இருந்து சன்னிதானம் வரை செல்லும் வனப்பாதையில் அனைத்து துறைகள் சார்பில் முன்னேற்பாடு பணிகள் இறுதிகட்டத்தை எட்டி உள்ளது. வலியயானைவட்டம், செரியயானைவட்டம், முக்குழி ஆகிய வனப்பாதை, சத்திரம், வண்டி பெரியாறு ரோடுகள் சீரமைக்கப்படுகிறது. பணிகளை விரைவாக முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஜீரோ பாய்ண்ட், புல்மேட்டில் சேவை மையங்கள் அமைக்கப்படும். பக்தர்களுக்கு தேவையான சுகாதார, குடிநீர் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்ய உள்ளாட்சி, வனத்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மோட்டார் வாகன துறை சார்பில் 24 மணி நேர ரோந்து, பழுதடைந்த வாகனங்களை சரி செய்ய வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. உணவு விலைகளை காட்சி படுத்த ஓட்டல்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். குமுளி – பம்பா இடையே கேரள அரசு போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் 30 சிறப்பு பஸ் சேவை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார்.