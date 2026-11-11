ரோட்டில் பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்ட சிறப்பு எஸ்.ஐ., அடித்துக் கொலை: போதை கும்பலை சேர்ந்த 3 பேர் கைது
ரோட்டில் பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்ட சிறப்பு எஸ்.ஐ., அடித்துக் கொலை: போதை கும்பலை சேர்ந்த 3 பேர் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 11:03 AM
தேனி: தேனியில் ரோட்டை மறித்து பட்டாசு வெடித்ததை தட்டிக்கேட்ட சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமாரை 55, அடித்துக்கொலை செய்த 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் சிலரை தனிப்படை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
தேனி அல்லிநகரத்தை சேர்ந்த செந்தில்குமார், தேனி டி.எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் சிறப்பு எஸ்.ஐ.,யாக பணிபுரிந்தார்.
இவருக்கு மனைவி சந்திரா 50, இரு மகள்கள் உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் தீபாவளியன்று இரவு 11:00 மணிக்கு பணியை முடித்துவிட்டு செந்தில்குமார் வீடு திரும்பினார்.
அப்போது சமதர்மபுரம் சந்திப்பு ரோட்டில் வாலிபர்கள் சிலர் ரோட்டை மறித்து பட்டாசு வெடித்தனர். அவ்வழியாக சென்றவர்கள் மீது பட்டாசுகளை வீசினர். இதை சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமார் கண்டித்தார். ஆனாலும் அந்த கும்பல் தொடர்ந்து பட்டாசு வெடித்தது. இதுகுறித்து தேனி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவலளித்த செந்தில்குமார், பட்டாசு வெடித்தவர்களை வீடியோ எடுத்தார்.
அப்போது பட்டாசு வெடித்த அய்யனார் கோயில் பகுதியை சேர்ந்த மகி (எ) மகேஸ்வரன் 22, சிவராம் நகர் சூர்யமூர்த்தி 24, சமதர்மபுரம் தீபன்ராஜ் 20, முல்லை நகர் பிரனாவ், ஆகாஷ், கவுதம், தனுஷ் உட்பட 15 பேர் இணைந்து சிறப்பு எஸ்.ஐ., செந்தில்குமாரை தாக்கினர்.
இதில் காயமடைந்தவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். பின் தீவிர சிகிச்சைக்காக தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட செந்தில்குமார் உயிரிழந்தார். கொலையாளிகளை பிடிக்க 5 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.
இதில் மகேஸ்வரன், சூர்ய மூர்த்தி, தீபன்ராஜ் ஆகிய 3 பேரை தேனி போலீசார் கைது செய்தனர். பிரனாவ், ஆகாஷ், கவுதம், தனுஷ் ஆகியோரை பிடித்து விசாரிக்கின்றனர். தலைமறைவாக உள்ள சிலரையும் தேடுகின்றனர். போலீசார் கூறுகையில், ‘கஞ்சா, மதுபோதையில் இவர்கள் பட்டாசு வெடித்தனர். அதை தட்டிக்கேட்ட சிறப்பு எஸ்.ஐ.,யை தாக்கியுள்ளனர்,’ என்றனர்.
ஏ.டி.ஜி.பி., ஐ.ஜி., மரியாதை
சிறப்பு எஸ்.ஐ.,யின் உடல் அல்லிநகரத்தில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. அங்கு அவரது உடலுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு ஏ.டி.ஜி.பி., அன்பு, தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி, எஸ்.பி., பிரவீன் கவுதம் உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர். பின் துப்பாக்கி குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.