/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ஆன்மிக புத்தகம் வெளியீடு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:47 PM
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தேனி: பழனிசெட்டிபட்டி தேவாங்கர் சமுதாய மண்டபத்தில் புத்தக வெளியீட்டு விழா நடந்தது.
இதில் கர்நாடகாவில் லிங்காயத் சமூகம் உருவாக காரணமானவரும், சமஸ்கிருதத்தில் இருந்த ஆன்மிக பக்தி மார்க்க வழிகாட்டலை எளிய நடையில் மொழி பெயர்த்தவர் ஸ்ரீதாசிமய்யா ஆதிவச்சன கவிஞர் எழுதிய புத்தகத்தை தேவாங்கர் முன்னேற்ற பேரியக்க மாநில தலைவர் நாகராஜ் சுப்பிரமணி தமிழில் மொழி பெயர்த்தார். அதை முன்னாள் போடி எம்.எல்.ஏ., ராமதாஸ் வெளியிட்டார். மாநில செயலாளர் சபரீசன் தலைமை வகித்தார். பொருளாளர் சுதர்சன் முன்னிலை வகித்தார். தேனி மாவட்ட தலைவர் பவானி, செயலாளர் மகாராஜன், பழனிசெட்டிபட்டி நகர தலைவர் தீபக், செயலாளர் ஜீவரத்தினர் பங்கேற்றனர்.