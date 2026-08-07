முன் விரோதம் தகராறு: ஒருவருக்கு கத்திக்குத்து

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:57 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:20 PM
பெரியகுளம்:பெரியகுளம் கீழவடகரை ஸ்டேட் பேங்க் காலனி சுந்தர்ராஜ் நகரை சேர்ந்தவர் மருதமுத்து 24. இவரது குடும்பத்தினருக்கும் எ. புதுக்கோட்டை அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த மணிபால் 40, குடும்பத்திற்கும் இடையே கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக முன் விரோதம் இருந்தது.
இந்நிலையில் ஸ்டேட் பேங்க் காலனி அருகே தேங்காய் வெட்டும் தொழிலுக்காக டூவீலரில் சென்ற மருதமுத்துவை, காரில் வழிமறித்த மணிபால் கத்தியால் குத்தினார். இவரது தந்தை சின்னஅழகர் 67, மருதமுத்துவை அரிவாளால் வெட்டினார். சின்ன அழகரின் மகன்கள் பிச்சை மணி, செந்தில்குமார், உறவினர் மோகன்குமார் ஆகியோர் மருதமுத்துவிற்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். தேனி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருதமுத்து அனுமதிக்கப்பட்டார். வடகரை போலீசார் மணிபால், மோகன்குமாரை கைது செய்து மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
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