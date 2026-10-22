/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/தரையில் அமர்ந்திருந்ததுாய்மை பணியாளர்கள்
UPDATED : அக் 09, 2026 10:01 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:37 PM
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தேனி: சின்னமனுார் நகராட்சியில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் சரிவர வழங்குவதில்லை, பிடித்தம் செய்யும் தொகை ஊழியர்கள் பி.எப்., கணக்கில் வரவு வைப்பதில்லை.
தொகையை பி.எப்., கணக்கில் வரவு வைக்க கோரி குடியரசு தொழிலாளர் தொழிற்சங்கத்தினர் கடந்த வாரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர். அந்த மனுவின் மீதான நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நேற்று டி.ஆர்.ஓ.,வை சந்திக்க வந்திருந்தனர். வந்திருந்தவர்கள் டி.ஆர்.ஓ., அலுவலகம் முன் சுமார் 20 நிமிடங்கள் தரையில் அமர்ந்திருந்தனர். அங்கிருந்த அலுவலர்கள் அருகில் உள்ள அறைகளில் அமர கூறிய பின் எழுந்து சென்றனர்.