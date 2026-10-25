மாநில பயிர் விளைச்சல் போட்டி விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
மாநில பயிர் விளைச்சல் போட்டி விவசாயிகளுக்கு அழைப்பு
ADDED : செப் 29, 2026 04:25 AM
தேனி: கம்பு, சாமை, துவரை, உளுந்து, கடலை, எள் சாகுபடி செய்ய உள்ள விவசாயிகள் மாநில அளவிலான பயிர் விளைச்சல் போட்டியில் பங்கேற்கும்படி வேளாண்மை துறையினர் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
வேளாண்மை துறையினர் கூறியதாவது: மாநில அளவில் மக்கள் சேவகர் அஞ்சலையம்மாள் விருதுக்கான பயிர் விளைச்சல் போட்டி நடக்க உள்ளது. இதில் கம்பு, சாமை, துவரை, பாசிப்பயறு, உளுந்து, கடலை, எள் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பங்கேற்கலாம். சாமை, எள் குறைந்த பட்சம் ஒரு ஏக்கர், மற்ற பயிர்கள் 2 ஏக்கர் சாகுபடி செய்திருக்க வேண்டும். முதல் பரிசாக ரூ. 2.50 லட்சம், 2ம் பரிசாக ரூ.1.50 லட்சம், 3ம் பரிசாக ரூ.ஒரு லட்சம் வழங்கப்படும். அறுவடை மார்ச் 15க்கு முன் இருக்க வேண்டும்.
பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பாரத ரத்னா டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர்., விருது போட்டிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதில் 5 விவசாயிகளுக்கு தலா ரூ. ஒரு லட்சம் வழங்கப்படும். போட்டிகளில் பங்கேற்க விவசாயிகள் ரூ. 150 கட்டணத்தை அருகில் உள்ள வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம் என்றனர்.