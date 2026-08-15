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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மாநில நிதிக் குழு மானியம் 25 சதவீதமாக குறைப்பு ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்பல்

மாநில நிதிக் குழு மானியம் 25 சதவீதமாக குறைப்பு ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்பல்

மாநில நிதிக் குழு மானியம் 25 சதவீதமாக குறைப்பு ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்பல்

ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM

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கம்பம், ஆக 14

மாநில நிதிக் குழு மானியம் 25 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதால், பணிகள் மேற்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்பி வருகின்றன .

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மாநகராட்சி,நகராட்சி,பேரூராட்சி, ஊராட்சி, மாவட்ட ஊராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு சில ஊராட்சிகளை தவிர மற்ற ஊராட்சிகளில் தேவையான பணிகள் மேற்கொள்ள மத்திய, மாநில அரசுகளின் மானிய ஒதுக்கீட்டை நம்பியே உள்ளன. மாநில அரசு சார்பில் நிதிக் குழு மானியம், மத்திய அரசு சார்பில் 15வது நிதிக்குழு மானியம் வழங்கப்பட்டது. தற்போது 16வது நிதிக்குழு பொறுப்பேற்றுள்ளது. ஊராட்சிகளில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாததால் 16வது நிதிக்குழு மானியம் விடுக்கப்படாது என மத்திய அரசு கூறி விட்டது.

இந்நிலையில் மாநில நிதிக்குழு மானியமும் அனுமதிக்கப்பட்ட நிதியில் இருந்து 75 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டு 25 சதவீதம் மட்டும் வழங்கப்படுகிறது. உதாரணமாக மாதந்தோறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்கப்பட்ட ஊராட்சிக்கு தற்போது ரூ.25 ஆயிரம் மட்டும் மானியமாக வழங்குகின்றனர். இதனால் வளர்ச்சிப்பணிகள், அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரும் பணிகள் முடங்கி உள்ளதாக ஊராட்சி செயலர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.

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