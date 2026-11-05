மாநில அளவிலான போட்டி: வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை
மாநில அளவிலான போட்டி: வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் சாதனை
UPDATED : நவ 04, 2026 11:17 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:15 AM
தேனி: மாநில அளவிலான குடியரசு தின போட்டிகளில் தேனி முத்துதேவன்பட்டி வேலம்மாள் மெட்ரிக்பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.
மாவட்ட அளவிலான குடியரசு தின போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தேனி வேலம்மாள் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவர்கள் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்றனர். 14 வயதிற்குட்பட்ட பிரிவில் 8 ம் வகுப்பு மாணவர் சஞ்சீவ் 100 மீ., 200 மீ., ஓட்டத்தில் வெள்ளி வென்றார். 400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கம் வென்ற அணியில் இடம் பெற்றார்.
இந்த பிரிவில் மாணவர்கள் தேவவர்த்தன், ஜெகப்பிரியன், சாய்மானஸ், சஞ்சீவ் ஆகிய மூவரும் தேசியஅளவில் பள்ளிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் போட்டிகளில் பங்கேற்க தேர்வாகி உள்ளனர்.
17 வயது பிரிவில் பிளஸ் 1 மாணவர் நிகில் தர்ஷன் 400 மீ., தடைதாண்டும் ஓட்டத்தில் தங்கம், 100 மீ., வெள்ளி வென்றார். தடை தாண்டும் ஓட்டத்தில் 54.43 விநாடிகளில் இலக்கை அடைந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார். பிளஸ் 2 மாணவர் அபியுக்தன் 400 மீ., ஓட்டத்தில் வெண்கலம், 400 மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் தங்க பதக்கம் வென்றனர்.
தொடர் ஓட்டத்தில் மாணவர்கள் நிகில்தர்ஷன், ரூபன் சக்தி, அபியுக்தன், கோபிகிருஷ்ணன் ஆகியோர் 43.67 விநாடிகளில் நிறைவு செயது சாதனை செய்தனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் பள்ளி தாளாளர் ராஜா, உடற்கல்வி இயக்குநர் சிவசாமி, பயிற்சியாளர்கள் பரமேஸ்வரன், கோபிநாதன் ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.