அரசு பஸ்கள் பராமரிப்பு இன்றி நடுவழியில் நிற்கும் அவலம்: உதிரி பாகங்கள் இன்றி டெப்போக்களில் பஸ்கள் நிறுத்தம்
அரசு பஸ்கள் பராமரிப்பு இன்றி நடுவழியில் நிற்கும் அவலம்: உதிரி பாகங்கள் இன்றி டெப்போக்களில் பஸ்கள் நிறுத்தம்
UPDATED : நவ 15, 2026 03:16 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:07 PM
போடி: தேனி மாவட்டத்தில் இயக்கப்படும் பெரும்பாலான அரசு பஸ்கள் பராமரிப்பு, உதிரி பாகங்கள் இல்லாமல் நடுவழியில் நின்று விடுவதால் சில தொலைதூர பஸ்கள் டெப்போவில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் பயணிகள் அரசு பஸ்சில் பயணிக்க தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர்.
தமிழக, கேரளாவை இணைக்கும் வழித்தடத்தில் போடி உள்ளது. போடியில் இருந்து சில்லமரத்துப்பட்டி, சிலமலை, ராசிங்காபுரம், தேவாரம், சின்னமனூர் உட்பட கிராமங்களுக்கு 23 பஸ்களும், மலை மார்க்கமாக 4 பஸ்களும், தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை. திருச்சி, கோவை உட்பட 46 பஸ்களும், போடியில் இருந்து தேனி மார்க்கமாக இயக்கப்படுகின்றன. மாவட்டத்தில் தேனி, தேவாரம், பெரியகுளம், கம்பம், லோயர்கேம் உட்பட 7 அரசு போக்குவரத்து கழக டெப்போக்கள் மூலம் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. மாவட்டம் முழுவதும் கிராமங்களுக்கு செல்லும் டவுன் பஸ் 117, தொலை தூர பஸ்கள் 272 மொத்தம் 389 அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. போடி 15, தேவாரம் 5 என மாவட்டத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட புதிய பஸ்கள் இயக்கப் படுகின்றன.
உதிரி பாகங்கள் இல்லாத நிலை
மாவட்டத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் பெரும்பாலான தொலை தூர பஸ்களுக்கு கிளர்ட்ச் பிளேட், பிரேக் லைனிங், டயர், டியூப் இன்றி டெப்போக்களில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன, புதிய பி.எஸ் 6 என்ற பஸ்களில் ஏர் பில்டர் பழுத அடைந்துள்ளதால் இயக்க முடியாமல் உள்ளது. வெற்றிப் பயண பஸ்களின் முன்பக்க கண்ணாடி சேதம் அடைந்த நிலையில் இயக்கப் படுகின்றன.
போடி, தேனியில் இருந்து கேரளா ராஜாக்காடு, மூணாறு, நெடுங்கண்டம் மற்றும் தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் அரசு பஸ்கள் முறையாக பராமரிப்பு இன்றியும், சில பஸ்கள் டர்போ சார்ஜர், டயர், டியூப் பழுது காரணமாக பாதியில் நின்று பயணிகளை பாதியில் இறக்கிவிடும் அவலநிலை அதிகரித்துள்ளது. பயணிகள், டிரைவர்கள் இருக்கைகள் பழுதாகி சிரமம் அடைகின்றனர்.
பஸ்களில் துர்நாற்றம்
டெப்போக்களில் பஸ்களை தினமும் சுத்தம் செய்ய போதிய கிளீனர் இல்லை. சில டெப்போக்கில் தற்காலிக கிளீனர் 3 முதல் 5 பேர் உள்ளனர். இவர்கள் புதிய பஸ்கள் மட்டும் சுத்தம் செய்கின்றனர். ஒரு நாளைக்கு 25 ம பஸ்கள் சுத்தம் செய்கின்றனர். சம்பளம் குறைவு என்பதால் ஆர்வமாக பணியாளர்கள் வருவது இல்லை. மலைப்பகுதி பஸ்களில் பயணிகள் வாந்தி எடுப்பதை கூட சுத்தம் செய்யாமல் இயக்குவதால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. அரசு பஸ்களை தினமும் சுத்தம் செய்து டயர், டியூப், கிளர்ட்ச் பிளேட், பிரேக் லைனிங் உள்ளிட்ட பொருட்களை புதிதாக மாற்றி பழுது நீக்கம் செய்து இயக்கிட அரசு போக்கு வரத்து கழகம் நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.