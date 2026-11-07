‘ஸ்பேர் டயர்கள்‘ இன்றி இயங்கும் அரசு பஸ்கள்: நடுவழியில் தவிக்கும் பயணிகள்
‘ஸ்பேர் டயர்கள்‘ இன்றி இயங்கும் அரசு பஸ்கள்: நடுவழியில் தவிக்கும் பயணிகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:14 PM
தேனி: மாவட்டத்தில் ‘ஸ்பேர் டயர்கள்’ இன்றி 30 அரசு பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அடிக்கடி பஞ்சர் ஆவதால் நடுவழியில் பயணிகள் மணிக்கணக்கில் காத்திருக்கும் நிலை உருவாகி உள்ளது.
மாவட்டத்தில் தேனி, பெரியகுளம், போடி, சின்னமனுார், கம்பம், தேவாரம் உள்பட 7 அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனைகள் உள்ளன. இவற்றின் கீழ் 250 பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் 100க்கும் மேற்பட்டவை மாவட்டங்களுக்கு இடையே இயக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில் மாவட்டத்தில் இயங்கும் 30க்கும் மேற்பட்ட அரசு பஸ்களில் ‘ஸ்பேர் டயர்கள்’ இன்றி ஓடுகின்றன. இந்த பஸ்களில் டயர் பஞ்சர் அல்லது வெடித்தால் நடுவழியில் நிறுத்தி விடுகின்றனர். அருகில் உள்ள பஸ் டிப்போவில் இருந்து மாற்று டயர் எடுத்து வரப்பட்டு மாற்றி பின்னர் இயக்கப்படுகிறது.இதனால் பயணிகள், டிரைவர், கண்டக்டர் அவதிப்படுகின்றனர். 2026 ல் செப்., முதல் இதுவரை டயர் பிரச்னையால் 9 பஸ்கள் நடுவழியில் நின்றன. இவற்றுக்கு முக்கிய காரணம் பஸ்களில் ‘ஸ்பேர் டயர்’ இல்லாதது ஆகும்.
இதுபற்றி போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறுகையில், மாவட்ட பஸ்களில் போதிய ஸ்பேர் டயர்கள் உள்ளன. எனினும் பஞ்சர் காரணமாக மாற்றப்படும் டயர்களுக்கு பதில் புதிய ஸ்பேர் டயர்கள் கொடுக்கப்படுவது இல்லை. மண்டல அலுவலகங்கள் மூலம் டிப்போ வாரியாக ஸ்பேர் டயர்கள் தேவை குறித்து கணக்கெடுப்பு நடந்துள்ளது,’ என்றார்.
ஸ்பேர் டயர் கொள்முதல் செய்யவில்லை:
அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிற்சங்கத்தினர் கூறுகையில், ‘தேனி உள்பட பல டிப்போக்களில் ஸ்பேர் டயர்கள் இருப்பு இல்லை. பெரும்பாலான அரசு பஸ்கள் மாற்று டயர்கள் இன்றி இயக்கப்படுகின்றன. டிப்போ மேலாளர்களும் புதிய ஸ்பேர் டயர்களை கொள்முதல் செய்ய ஆர்வம் காட்டவில்லை. தற்போது 100க்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் ரீபட்டன் டயர்களில் தான் இயங்குகின்றன,’ என்றனர்.