வனப்பகுதியில் மாதத்திற்கு 15 நாட்கள் தங்க வேண்டும் டி.எப்.ஓ.,க்களுக்கு உத்தரவு
வனப்பகுதியில் மாதத்திற்கு 15 நாட்கள் தங்க வேண்டும் டி.எப்.ஓ.,க்களுக்கு உத்தரவு
ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM
கம்பம், ஆக. 14–
காடுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மாவட்ட வன அலுவலர்கள் மாதத்தில் 15 நாட்கள் வனப்பகுதியில் தங்கியிருக்க வேண்டும் என வனத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் காடுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், வனப்பணியாளர்கள் ரோந்து செல்வதை ஊக்கப்படுத்த, வன உயிரினங்கள் வேட்டையாடுவதை, மரங்கள் கடத்துவதை தடுக்க மாவட்ட வன அலுவலர்கள், புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் மாதத்தில் 15 நாட்கள் வனப்பகுதியில் தங்க வனத்துறை தலைவர் உதயன் உத்தரவிட்டுள்ளார். வனப்பகுதியில் உள்ள வேட்டை தடுப்பு முகாம்கள், வனத்துறை ஓய்வு இல்லங்களில் தங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. உத்தரவில் சமீபத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் குந்தா பகுதியில் ஒரே இடத்தில் 200 மரங்கள் வெட்டி கடத்தப்பட்டது சுட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது. அதிகாரிகள் தங்குவதால் வனப்பகுதியில் தேவையின்றி தீ வைப்பது தடுக்கப்படும், ரோந்து பணிகள், கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்படும் என வனத்துறையினர் கூறினர்.
அலுவல் பணி, ஆன்லைன் மீட்டிங், குடும்ப பராமரிப்பு உள்ளிட்ட சிக்கல்களை சுட்டிகாட்டி இந்த உத்தரவை திரும்ப பெற சில மாவட்ட வன அலுவலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.