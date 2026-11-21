கம்பமெட்டு ரோட்டை முழுமையாக புதுப்பிக்க நடவடிக்கை தேவை
கம்பமெட்டு ரோட்டை முழுமையாக புதுப்பிக்க நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 20, 2026 03:57 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:54 PM
கம்பம்: கம்பமெட்டு ரோட்டை முழுமையாக புதுப்பிக்க நெடுஞ்சாலைத் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று ஏல விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
தேனி மாவட்டத்தில் கேரளாவை இணைக்கும் ரோடுகளில் அதிக போக்குவரத்து நடைபெறும் ரோடாக உள்ளது கம்பமெட்டு உள்ளது. ரோடாகும். கம்பத்தில் இருந்து 13 கி.மீ. தூரத்தில் கேரளாவிற்குள் நுழைந்து விடலாம்.
இதில் 8 கி.மீ. மட்டுமே மலை ரோடாகும். செங்குத்தான குறுகிய வளைவுகளை கொண்டது. அடிக்கடி பழுதடைந்து விடுகிறது. தினமும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்களில் ஏலத் தோட்ட தொழிலாளர்கள் சென்று வருகின்றனர்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கடைசி 4 கி.மீ தூரத்திற்கு பராமரிப்பு செய்யப்பட்டது. தற்போது அடிவாரத்தில் இருந்து ரோடு புதுப்பிக்க அனுமதி கோரப் பட்டுள்ளது.
ஒரு பகுதியை பராமரிப்பு செய்து விட்டு மறு பகுதியை ஆறு மாதம் அல்லது ஒராண்டு கழித்து பராமரிப்பு செய்யும் போது, ஏற்கெனவே பராமரிப்பு செய்த பகுதி மீண்டும் பழுதடைந்து விடுகிறது. எனவே ஒட்டு மொத்தமாக 8 கி.மீ மலை ரோட்டையும் ஒரே முறையில் புதுப்பிக்க நெடுஞ்சாலை துறை நடவடிக்கை எடுக்க ஏல விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள்.