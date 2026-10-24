தேனியில் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நகராட்சி இடம் தேர்வு செய்யததால் திணறல்
தேனியில் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நகராட்சி இடம் தேர்வு செய்யததால் திணறல்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:27 PM
தேனி: தேனியில் அரசியல் கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டம், கூட்டங்கள் நடத்த இடங்களை தேர்வு செய்து வழங்க நகராட்சி நிர்வாகம் தயக்கம் காட்டுவதால் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவிப்பதாக போலீசார் புலம்புகின்றனர்.
தேனி நகர்பகுதியில் ஆர்ப்பாட்டம், பொதுக்கூட்டம் நடத்துவதற்கு என தனிபட்ட இடம் இல்லை. பங்களா மேடு, பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே கட்சியினர், பல்வேறு அமைப்பினர் பயன்படுத்துகின்றனர். இதில் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் போலீஸ் பீட் அருகே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் பாதி ரோட்டிற்கு மேல் நின்று விடுவதால் நேருசிலை பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்கிறது. இதனால் போலீசார், வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைகின்றனர். போலீசார் கூறுகையில், ‘பங்களா மேட்டில் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கினால் கூட்டம் சேர்க்க முடியாது என அரசியல் கட்சியினர் தவிர்க்கின்றனர். அனுமதி மறுத்தாலும் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் செய்கின்றனர். வழக்கு பதிவதை தவிர வேறு ஏதும் செய்ய முடிவதில்லை. நகராட்சி, வருவாய் துறையினர் கூட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி இல்லை என ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டும். நகரில் எங்கு ஆர்ப்பாட்டம், கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என வழிமுறைகளை வெளியிட வேண்டும்,’ என்றனர்.