எரிவாயு மயானம் சீரமைக்க போராட்டம்

UPDATED : அக் 28, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:26 PM
மூணாறு: எரிவாயு மயானத்தை சீரமைக்குமாறு வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் நூதன போராட்டம் நடத்தினர்.
மூணாறில் சைலன்ட்வாலி ரோட்டில் தேவிகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம் சார்பில் ரூ.65 லட்சம் செலவில் சாந்தி வனம் எனும் எரிவாயு மயானம் அமைக்கப்பட்டு, 2009ல் பயன்பாட்டு க்கு வந்தது. அதனை பராமரிக்கும் பொறுப்பு மூணாறு ஊராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த மையானம் மூணாறைச் சுற்றியுள்ள எஸ்டேட் பகுதிகளில் வசிக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது.
மயானத்தில் இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்டு ஒரு மாதம் ஆகியும் சீரமைக்கவில்லை. அதனால் தொழிலாளர்கள் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மயானத்தை சீரமைக்குமாறு வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஊராட்சி அலுவலகம் முன்பு மாதிரி சவப்பெட்டியுடன் நூதன போராட்டம் நடத்தினர். இந்திய கம்யூ., மூணாறு பகுதி செயலாளர் விஜயகுமார் தலைமை வகித்தார். தேவிகுளம் பகுதி துணை தலைவர் சாந்திமுருகன் துவக்கி வைத்தார். மாவட்ட குழு உறுப்பினர் முருகன், மூணாறு பகுதி செயலாளர் சந்திரபால், ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் சிவகுமார், சந்தோஷ்பாண்டியன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.