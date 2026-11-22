ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் பங்குத் தொகை செலுத்தும் நிபந்தனையால் திணறல்
ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் பங்குத் தொகை செலுத்தும் நிபந்தனையால் திணறல்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:18 AM
ADDED : நவ 21, 2026 12:16 AM
கம்பம்: ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்படும் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 10 சதவீதம் பொதுமக்கள் பங்குத் தொகை செலுத்த வேண்டும் என்ற நிபந்தனையை ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் எவ்வாறு நிறைவேற்றுவது என தெரியாமல் திணறுகின்றனர்.
ஒவ்வொருவருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக வீட்டிற்கு ஒரு குடிநீர் இணைப்பு வழங்க மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கென ஜல் ஜீவன் திட்டம் அறிமுகம் செய்தது. நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் ‘அம்ரூத்’ பெயரில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது..
இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஊராட்சிகளுக்கு ரூ.50 லட்சத்திலிருந்து 3 கோடி வரை அந்தத்த ஊரின் மக்கள் தொகை, வருவாய் அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிதி ஒதுக்கீடுகளை பயன்படுத்தி ஊராட்சிகளில் கிணறுகள், ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பது, பகிர்மான குழாய் பதித்தல், மேல்நிலை தொட்டி கட்டுவது என பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் இணைப்புகள் இல்லாத வீடுகளுக்கும் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குடிநீர் இணைப்பு வழங்க டெபாசிட் ரூ.2 ஆயிரம், ஒராண்டு குடிநீர் கட்டணம் ரூ.820, ஜல் ஜீவன் திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டில் 10 சதவீதம் வீட்டின் உரிமையாளரிமிருந்து வசூலிக்க வேண்டும். ஊராட்சிக்கு ரூ.1 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு என்றால், ரூ.10 லட்சம் பங்குத் தொகையை ஊராட்சி செலுத்த வேண்டும். அந்த 10 லட்சத்தை எத்தனை குடிநீர் இணைப்பு கொடுத்துள்ளார்களோ அவர்களிடமிருந்து வசூலிக்க வேண்டும்.
ஊராட்சிகளில் டெபாசிட் கட்டவும், ஒராண்டு கட்டணம் என்பதை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. பங்குத்தொகை என்று கேட்டால் தர மறுக்கின்றனர்.
உயர் அதிகாரிகளோ பங்குத்தொகையை செலுத்த நெருக்கடி தருகின்றனர். ஊராட்சி நிர்வாகங்கள் பங்கு தொகையை எவ்வாறு வசூலித்து அரசுக்கு செலுத்துவது என தெரியாமல் குழம்பியுள்ளனர்.