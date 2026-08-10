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டூவீலர்களில் சாகசம்: மாணவிகள் அச்சம்

டூவீலர்களில் சாகசம்: மாணவிகள் அச்சம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 03:26 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 03:20 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 03:26 PM ADDED : ஆக 09, 2026 03:20 PM

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போடி:போடி பஸ்ஸ்டாண்ட், மெயின் ரோடு களில் டூவீலரில் அதிவேகமாக சென்று பள்ளி, கல்லுாரி மாணவிகளை அச்சுறுத்தும் இளைஞர்களை போலீசார் கண்டு கொள்ளாததால் விபத்துக்கள் தொடர்கிறது.

போடி பஸ்ஸ்டாண்ட் அருகே தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் உள்ளன. இங்கு போடி அருகே உள்ள அம்மாபட்டி, பெருமாள் கவுண்டன்பட்டி, பத்திரகாளி புரம், விசுவாசபுரம், காமராஜபுரம் உள்ளிட்ட பகுதியை சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் படிக்கின்றனர். பள்ளி விடும் நேரங்களில் மாணவிகள் பஸ்சிற்காக பஸ்ஸ்டாண்டில் காத்திருக்கின்றனர். அப்போது ரோமியோக்கள் சிலர் டூவீலர்களில் அதிவேகமாக செல்வது, சாகசம் செய்வதுடன் மாணவிகளை கிண்டல் செய்கின்றனர்.

இதனால் அப்பகுதியில் விபத்துக்கள் தொடர்வதால் மாணவிகள், மற்ற வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் செல்லும் நிலை உள்ளது. போடி பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில் டூவீலர் சாகசத்தில் ஈடுபடும் சமூக விரோதிகள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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