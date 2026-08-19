கல்லுாரிகள் இடையே செஸ் போட்டி தேசிய போட்டிக்கு மாணவர்கள் தேர்வு
கல்லுாரிகள் இடையே செஸ் போட்டி தேசிய போட்டிக்கு மாணவர்கள் தேர்வு
ADDED : ஆக 14, 2026 12:32 AM
உத்தமபாளையம்: உத்தமபாளையம் கருத்தராவுத்தர் கல்லூரியில் நடந்த செஸ் போட்டியில் 35 கல்லூரிகளை சேர்ந்த 160 மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் வெற்றி பெற்ற 6 பேர் தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வாகினர்.
கருத்தராவுத்தர் கல்லூரியில் மதுரை காமராஜ் பல்கலை கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான செஸ் போட்டிகள் ஆக. 10,11 ல் நடந்தது. தேனி, விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை மாவட்டங்களை சேர்ந்த 35 கல்லூரிகளில் படிக்கும் 160 மாணவர்கள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றனர்.
போட்டிகளை கல்லூரி செயலர் தர்வேஷ் முகைதீன், ஆட்சி மன்ற குழு தலைவர் நத்தர் மீரான் தொடங்கி வைத்தனர். முதல்வர் முகமது இஸ்ஹாக் முன்னிலை வகித்தார். உடற்கல்வி இயக்குநர் அக்பர் அலி வரவேற்றார். மதுரை காமராஜ் பல்கலை கழக உடற்கல்வி துறை தலைவர் ரமேஷ் பங்கேற்றார். இறுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்ற 6 மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான பல்கலைகளுக்கு இடையே நடைபெறும் தேசிய போட்டியில் விளையாட தகுதி பெற்றனர். நிகழ்ச்சியில் ஆட்சிமன்ற குழு உறுப்பினர்கள், முன்னாள் முதல்வர்கள் பங்கேற்றனர்.