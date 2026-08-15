மானியத்தில் 132 டன் நெல் விதைகள் வழங்க இலக்கு

ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM
தேனி, ஆக.
15–தேனி மாவட்டத்தில் சம்பா பருவத்தில் சாகுபடி செய்ய மானிய விலையில் 132 டன் நெல் விதைகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக உள்ளதாக வேளாண் துறையினர் தெரிவித்தனர். அவர்கள் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் சம்பா பருவத்தில் நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு அரசு சார்பில் 50 மானிய விலையில் நெல் வழங்கப்பட உள்ளது. இதில் ஏ.டி.டி., 54, ஏ.எஸ்.டி.,21, டி.கே.எம்.,15, கோ 51, கோ 55, ஆர்.என்.ஆர்., ஆகிய ரகங்கள் கிலோ ரூ.20க்கு விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன. விவசாயிகளுக்கு வழங்க வட்டாரம் வாரியாக ஆண்டிபட்டி 6.5 மெட்ரிக் டன், பெரியகுளம் 38 டன், தேனி 19 டன், கம்பம் 31 டன், உத்தமபாளையம் 18 டன், சின்னமனுார் 5, போடி 15 என மொத்தம் 132.5 மெட்ரிக் டன் விதைகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. தேவையுள்ள விவசாயிகள் அருகில் உள்ள வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொண்டு விதைகள் பெறலாம் என்றனர்.