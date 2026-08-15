தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ மானியத்தில் 132 டன் நெல் விதைகள் வழங்க இலக்கு

மானியத்தில் 132 டன் நெல் விதைகள் வழங்க இலக்கு

மானியத்தில் 132 டன் நெல் விதைகள் வழங்க இலக்கு

ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தேனி, ஆக.

15–தேனி மாவட்டத்தில் சம்பா பருவத்தில் சாகுபடி செய்ய மானிய விலையில் 132 டன் நெல் விதைகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக உள்ளதாக வேளாண் துறையினர் தெரிவித்தனர். அவர்கள் கூறியதாவது: மாவட்டத்தில் சம்பா பருவத்தில் நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு அரசு சார்பில் 50 மானிய விலையில் நெல் வழங்கப்பட உள்ளது. இதில் ஏ.டி.டி., 54, ஏ.எஸ்.டி.,21, டி.கே.எம்.,15, கோ 51, கோ 55, ஆர்.என்.ஆர்., ஆகிய ரகங்கள் கிலோ ரூ.20க்கு விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன. விவசாயிகளுக்கு வழங்க வட்டாரம் வாரியாக ஆண்டிபட்டி 6.5 மெட்ரிக் டன், பெரியகுளம் 38 டன், தேனி 19 டன், கம்பம் 31 டன், உத்தமபாளையம் 18 டன், சின்னமனுார் 5, போடி 15 என மொத்தம் 132.5 மெட்ரிக் டன் விதைகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. தேவையுள்ள விவசாயிகள் அருகில் உள்ள வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொண்டு விதைகள் பெறலாம் என்றனர். 

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us