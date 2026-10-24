பொதுத் தேர்வுகளில் சாதனை எஸ்.யூ.எம்.மேல்நிலைப் பள்ளி
பொதுத் தேர்வுகளில் சாதனை எஸ்.யூ.எம்.மேல்நிலைப் பள்ளி
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 04:28 AM
தே னி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில், ராயப்பன்பட்டி எஸ்.யூ.எம். மேல்நிலைப் பள்ளி கிராமப்புற ஏழை மாணவர்களுக்கு ஆரம்ப கல்வி முதல் மேல்நிலைப்பள்ளி கல்வி வரை தகுதிவாய்ந்த ஆசிரியர்களை கொண்டு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் நூறு சதவீத தேர்ச்சி மற்றும் மாநில மாவட்ட அளவில் ரேங்கிங் பெறுவது தனிச் சிறப்பாகும். பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்புகளில் மாவட்டத்திலேயே அதிக மாணவ மாணவிகள் தேர்வு எழுதுவது இவர்களின் சாதனையாகும்.
கல்வி தந்தை சவரியப்ப உடையாரால் துவக்கப்பட்ட இந்த பள்ளி நூற்றாண்டு விழாவை நோக்கி தனது பயணத்தை தொடர்ந்து வருகிறது. கல்வியில் மட்டுமல்லாமல் விளையாட்டிலும் மாநில, மாவட்ட அளவில் பல சாதனைகளை படைத்து வருகிறது.
தமிழ் வழி கல்வி மட்டுமல்லாமல் ஆங்கில வழி கல்வியும் இங்கு போதிக்கப்படுகிறது. இடுக்கி மாவட்டத்தை சேர்ந்த தோட்ட தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் அதிகம் படிக்கின்றனர். இப்பள்ளியின் தாளாளர் பிரபாகர் வழிகாட்டுதலிலும், அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் போதிக்கும் திறனாலும், கல்விப் பணியில் முத்திரை பதித்து வருகிறது.