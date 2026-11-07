சேதம் அடைந்த சாக்கடை தரைப் பாலத்தால் மக்கள் சிரமம்: எரணம்பட்டி ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் இன்றி தவிப்பு
சேதம் அடைந்த சாக்கடை தரைப் பாலத்தால் மக்கள் சிரமம்: எரணம்பட்டி ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் இன்றி தவிப்பு
UPDATED : நவ 07, 2026 10:54 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:24 PM
தேவாரம்: தேவாரம் அருகே எரணம்பட்டி ஊராட்சியில் சாக்கடை தரைப்பாலம் சேதமடைந்ததால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம் அடைகின்றனர். இக் கிராமத்தில் ரோடு இன்றி, தெருவிளக்குகள் எரியததால் மக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகி உள்ளனர்.
சின்னமனூர் ஒன்றியம், எரணம்பட்டி ஊராட்சியில் பங்காருசாமிபுரம், ஊராட்சி அலுவலகம் ரோடு, வேலப்பன் குளத்து ஓடை தெரு, சந்தனமாரியம்மன் கோயில் தெருக்கள் அடங்கி உள்ளன.
இங்குள்ள தெருக்களில் ரோடு சேதமடைந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளது. சந்தன மாரியம்மன் கோயில் அருகே தண்ணீர் தொட்டிக்கான குழாய் சேதமடைந்து தண்ணீர் வீணாகிறது. தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் ரூ.14 லட்சம் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட கிராம சேவை மைய கட்டடம் பயன்பாடு இன்றி உள்ளது. ஊராட்சி அலுவலகம் அருகே உள்ள வேலப்பன் குளத்து ஓடை தூர்வாராததால் முட்புதர் வளர்ந்தும், பாலிதீன் குப்பை தேங்கி உள்ளது. இதனை அகற்றாததால் அருகில் வசிக்கும் மக்கள் சுகாதாரக்கேட்டில் தவிக்கின்றனர்.
கிராம மக்கள் கூறியதாவது :
சாக்கடை, ரோடு வசதி இன்றி சிரமம் :
மணி, எரணம்பட்டி: 6வது வார்டு பங்காருசாமிபுரத்தில் 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் ரோடு அமைக்கப்பட்டது. இந்த ரோடு சேதமடைந்து தற்போது டூவீலர் கூட செல்ல முடியாத வகையில் கற்கள் பெயர்ந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளன. சாக்கடை வசதி இல்லாததால் வீடுகளில் வெளியேறும் கழிவுநீர் செல்ல வழியின்றி வீடுகளுக்கு முன்பு தேங்கி சுகாதாரக்கேடு ஏற்படுகிறது. தண்ணீர் தொட்டி உள்ள இடத்திற்கும், மின் மீட்டர் உள்ள இடத்திற்கும் தூரம் அதிகம் என்பதால் சுவிட்ச் ஆப் செய்ய செல்வதற்குள் தண்ணீர் அதிகளவில் வீணாகிறது. குடியிருப்புகள் அருகே உள்ள ஓடையில் பாலிதீன் குப்பையுடன் மழைநீர் தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. அப் பகுதியில் பாம்புகள், விஷ பூச்சிகள் வீடுகளுக்குள் புகும் நிலை உள்ளது. ரோடு, சாக்கடை வசதிகள் செய்து தர வேண்டும்.
சேதம் அடைந்த தரைப் பாலம்
ஜோதி, எரணம்பட்டி : சந்தன மாரியம்மன் கோயில் கிழக்கு தெரு ரோட்டில் சாக்கடை தரைப்பாலம் சேதம் அடைந்து கம்பிகள் வெளியே நீட்டி ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. பாலம் சேதமடைந்து பல மாதங்களாகியும் சீரமைக்கவில்லை. பாலத்தில் வாகனங்கள் செல்ல சிரமம் ஏற்படுகிறது.இரவில் சேதம் அடைந்த பள்ளம் தெரியாமல் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகின்றன. தண்ணீர் தொட்டி அருகே சாக்கடை தடுப்புகள் சேதம் அடைந்து பள்ளமாக உள்ளது. கிழக்கு தெரு கடைசியில் தெருவிளக்கு இன்றி இருளில் மூழ்கி உள்ளன. இதனால் பெண்கள் இரவில் செல்ல அச்சம் அடைந்து வருகின்றனர். சேதம் அடைந்த சாக்கடை தரைப் பாலத்தை சீரமைத்து தெரு விளக்குகள் அமைக்க ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.