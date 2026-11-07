/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/மாற்றுத்திறனாளிக்கு உபகரணங்கள் வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:57 PM
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கூடலுார்: கூடலுாரில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் நடப்பதற்கான உதவிக்கருவி (காலிபர்ஸ்) வழங்க வேண்டி தேனீக்கள் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகளிடம் கேட்டிருந்தனர்.
அறக்கட்டளை ஒருங்கிணைப்பாளர் சிலம்பரசன் தலைமையில் காலிபர்ஸ் வழங்கப்பட்டது. அறக்கட்டளை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அழகேசன், அருண், சுந்தரேசன், வினித்கர், பாண்டி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை பெற்றுத் தருதல், மளிகை கடை வைத்து தருதல், அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு சென்றடையும் வகையில் உதவிகளை அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் செய்து வருகின்றனர்.