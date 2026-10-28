குழந்தைகளுக்கு அக்., 30 வரை‘வைட்டமின் ஏ’ திரவம் வழங்கல்
குழந்தைகளுக்கு அக்., 30 வரை‘வைட்டமின் ஏ’ திரவம் வழங்கல்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:44 PM
தேனி: குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் முதல் 5 வயது வரை வழங்கும் உணவு, தடுப்பூசிகள் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உடலுக்கு பயன் அளிக்கின்றன. தற்போது மாவட்டத்தில் உள்ள 1065 அங்கன்வாடி மையங்களிலும் ‘வைட்டமின் ஏ’ திரவம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வைட்டமின் ஏ திரவம் ஒரு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு மி.லி., 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு 2 மி.லி., வழங்கப்படுகிறது. அங்கன்வாடி மையங்கள் மட்டுமின்றி ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் அக்., 30 வரை வழங்கப்படுகிறது. இந்த திரவம் வழங்குவது கண்பார்வைக்கு நல்லது. மேலும் குழந்தைகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் வைத்துள்ள பெற்றோர் தவறாமல் குழந்தைகளை அழைத்து சென்ற வைட்டமின் ஏ திரவம் வழங்க வேண்டும் என்றனர்.