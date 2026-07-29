மாட்டுபட்டி அணையில் சுற்றுலா படகு சேவை நிறுத்தம் அரசுக்கு ரூ. பல கோடி வருவாய் இழப்பு
மாட்டுபட்டி அணையில் சுற்றுலா படகு சேவை நிறுத்தம் அரசுக்கு ரூ. பல கோடி வருவாய் இழப்பு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:45 AM
மூணாறு: கேரளாவில் மழை பொய்த்ததால் மாட்டுபட்டி அணையில் சுற்றுலா படகு சேவை நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் அரசுக்கு ரூ. பல கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற் பட்டுள்ளது.
மூணாறு அருகில் உள்ள மாட்டுபட்டி அணை (மொத்த உயரம் 280 அடி) முக்கிய சுற்றுலா பகுதியாகும். மின் வாரியத்தின் பராமரிப்பில் உள்ள அணையில், அத்துறையின் ஹைடல் டூரிசம், மாவட்ட சுற்றுலா துறை சார்பில் சுற்றுலா படகுகள் இயக்கப்படுகின்றன. அணையில் நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்ததால், மே 2 முதல் சுற்றுலா படகு சேவை நிறுத்தப்பட்டது.
கோடை மழை கை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் மழை பெய்யவில்லை. அதன் பிறகு ஜூன் 4ல் தென்மேற்கு பருவ மழை துவங்கியதால் அணையில் நீர் மட்டம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் கோடை மற்றும் பருவ மழை பொய்த்ததால் அணையில் நீர்மட்டம் உயரவில்லை. தற்போது நீர்மட்டம் 20 அடியாக உள்ளது. அதனால் சுற்றுலா சீசன் நேரத்தில் நிறுத்தப்பட்ட படகு சேவை இன்று வரை துவங்காததால் பயணிகள் பெரும் ஏமாற்றம் அடைந்து வருகின்றனர்.
இதனால் அரசுக்கு ரூ. பல கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது அணையில் பெடல் படகுகள் இயக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், நீர்மட்டம் வெகுவாக சரிந்துள்ளதால், அவற்றின் சேவையையும் நிறுத்துவதற்கு அதிகாரிகள் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.