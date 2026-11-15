மேகமலை பிரச்சனையில்தமிழக அரசு மக்களின் உரிமையைப் பெற்றுத் தரும்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி
மேகமலை பிரச்சனையில்தமிழக அரசு மக்களின் உரிமையைப் பெற்றுத் தரும்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி
UPDATED : நவ 14, 2026 11:14 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:03 PM
கடமலைக்குண்டு: தேனி மாவட்டம் மேகமலை மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்னை குறித்து சுப்ரீம் கோர்ட் வழங்கி உள்ள தீர்ப்பின் அடிப்படையில் தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு மக்களின் உரிமைகளை பெற்றுத்தரும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேசினார்.
மலைக்கிராமங்களான மேகமலை, மஞ்சனுாத்து, சிங்கராஜபுரம், பூசனுாத்து, வண்டியூர், வாலிப்பாறை ஆகிய ஊராட்சி பொதுமக்களிடம் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று (நவ.,14) பேசியதாவது:
சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பை அடிப்படையாக வைத்து தமிழக அரசு மலைக்கிராம மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து பணிகளையும் செய்ய தயாராக உள்ளது. யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை. உங்களுக்கு தேவையான ரோடு, குடிநீர், தெரு விளக்கு, வடிகால், மின்சாரம், பட்டா உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் படிப்படியாக செய்து கொடுக்கப்படும். முன்னர் ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் செய்த தவறுகளால் பல ஆண்டுகளாக மலை கிராம மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்னை கண்டு கொள்ளப்படாமல் இருந்துள்ளது. முறையான ஆவணங்கள் பெற்று தராமல் மக்களை வஞ்சித்து விட்டனர். அந்த தவறுகளை எல்லாம் தற்போதைய தமிழக அரசு திருத்தி உங்களுக்கு நீதி வழங்கும்.
இங்கு வாழ்ந்து வருவதற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து அதன் அடிப்படையில் அங்குள்ளவர்களுக்கு உரிய வீட்டுமனை பட்டா, வாழ்வாதார உதவிகள், உரிமைகளும் பெற்று தரப்படும். ஆவணங்கள் இல்லாதவர்கள் அதை எப்படி பெறுவது என அதிகாரிகள் உதவி செய்வார்கள் .என்றார். நிகழ்ச்சியில் தேனி கலெக்டர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஜெகநாத் மிஸ்ரா, சபரி ஐங்கரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.